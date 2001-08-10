Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2022
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12:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Три землетрясения зарегистрированы на Камчатке ночью и утром

Три землетрясения зарегистрированы на Камчатке ночью и утром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, ночью 29 августа в акватории Тихого океана зарегистрировано два неощущаемых сейсмособытия, еще одно – утром, сообщает ИА "Кам 24".

Как сообщили информационному агентству в краевом управлении МЧС, первое землетрясение произошло в точке с координатами 51,483° северной широты, 160,403° восточной долготы, на глубине 59,5 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 214 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Второе землетрясение произошло в точке с координатами 51,596° северной широты, 160,195° восточной долготы, на глубине 17,1 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 3,7. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 196 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Третье землетрясение произошло в точке с координатами 51,928° северной широты, 160,405° восточной долготы, на глубине 18,8 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 3,7. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 176 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

«В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – рассказали ИА «Кам 24» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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