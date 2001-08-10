Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2022
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В Южно-Сахалинске ограничат движение на двух перекрестках
11:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель, остановленный автоинспекцией, занервничал и добровольно выдал наркотики

На Сахалине водитель, остановленный автоинспекцией, занервничал и добровольно выдал наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экипаж ОСР ДПС ГИБДД УМВД по Сахалинской области остановили автомобиль "Toyota Corolla Fielder".
За рулем находился 42-летний водитель, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

При проверке документов сотрудники обратили внимание на поведение мужчины,которое не соответствовало обстановке. Инспекторы предложили мужчине самостоятельно выдать что-либо запрещенное в гражданском обороте.
Водитель согласился и достал из левого внутреннего кармана своей куртки бумажный сверток с веществом растительного происхождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция Сахалинской области просит своевременно сообщать в дежурную часть о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефонам: 789-497, 780-063 или 789-600.

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