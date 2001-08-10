На Сахалине тренер собирал деньги с родителей и тратил их на погашение своих долгов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 49-летнего жителя города Долинска, обвиняемого в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что обвиняемый был принят на должность воспитателя в школу города Южно-Сахалинска. Помимо занимаемой должности он также занимался внеурочной школьной деятельностью в качестве тренера секции дзюдо и самбо, организованной в школе для учащихся.

Так, в январе 2017 года у фигуранта, в связи с имеющимися долговыми обязательствами перед различными банками, возник план как улучшать свое материальное положение.

Фигурант собрал родителей воспитанников, которые занимались в секции, и объявил о запланированных на лето учебно-тренировочных сборах для команд Сахалинской области в Александровск-Сахалинском. Для поездки требовалось сдать денежные средства и как можно раньше, так как необходимо внести аванс, чтобы забронировать места и приобрести железнодорожные билеты сообщением г. Южно-Сахалинск – Тымовск. 18 воспитанников изъявили желание поехать на соревнования, родители которых согласились сдать деньги. Обвиняемый сам установил взнос в размере 15 тысяч рублей.

Впоследствии похищенными денежными средствами в общей сумме 254 150 рублей, что является крупным размером, мужчина распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Уголовное дело передано в суд.