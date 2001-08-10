Сахалинец сдал на металл чужое имущество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 31-летнего жителя села Новотроицкое. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалиснкой области.
Установлено, что 20 мая 2022 года фигурант, находясь на территории земельного участка своего знакомого, похитил чужое имущество с целью наживы.
Так, в 2019 год он, работая на индивидуального предпринимателя, по просьбе последнего транспортировал имущество работодателя к его родственнику: металлическую трубу размером 820х10мм и длиной не менее 4 метров, а также два металлических отвода размером 620х10мм, где оно хранилось вплоть до мая 2022 года. Фигуранту было известно, что по вопросу вывоза этого имущества родственник несколько раз обращался к индивидуальному предпринимателю, чтобы тот его вывез, поскольку оно ему мешает.
20 мая 2022 года обвиняемый позвонил своему знакомому и попросил о помощи, сказав, что якобы ему было поручено вывезти хранящееся имущество, на что собеседник согласился. Фигурант подъехал на кран-балке, погрузил трубу и два отвода, а затем отвез в пункт приёма металла и официально сдал похищенное.
Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину в размере 124 800 рублей.
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