Сахалинец наловил сачком горбуши и заготовил более 40 килограммов икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Начальником группы дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу в отношении 48-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, причинивший особо крупный ущерб, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проверки установлено, что 18 августа указанный мужчина в утренний час находился на участке местности, расположенном на левом (северном) берегу реки Гребянка, на расстоянии 1 километра от автомобильного моста вверх по течению реки. Данный участок является миграционным путем к местам нереста тихоокеанских лососей симы, горбуши, кеты.
В нарушении действующего законодательства, гражданин, используя незаконное орудие лова (сачок), незаконно добыл рыбу горбуша семейства лососевых, из которой заготовил 41,22 килограмма икры. Ущерб государсту рассчитывается исходя из стоимости килограмма икры - 27 455 рублей.
Своими противоправными действиями, выразившимися в незаконной заготовке икры рыбы горбуша, гражданин причинил государству Российская Федерация ущерб на общую сумму более 1 миллиона рублей.
У гражданина взято обязательство о явке.
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