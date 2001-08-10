Сахалинец наловил сачком горбуши и заготовил более 40 килограммов икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начальником группы дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу в отношении 48-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, причинивший особо крупный ущерб, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки установлено, что 18 августа указанный мужчина в утренний час находился на участке местности, расположенном на левом (северном) берегу реки Гребянка, на расстоянии 1 километра от автомобильного моста вверх по течению реки. Данный участок является миграционным путем к местам нереста тихоокеанских лососей симы, горбуши, кеты.

В нарушении действующего законодательства, гражданин, используя незаконное орудие лова (сачок), незаконно добыл рыбу горбуша семейства лососевых, из которой заготовил 41,22 килограмма икры. Ущерб государсту рассчитывается исходя из стоимости килограмма икры - 27 455 рублей.

Своими противоправными действиями, выразившимися в незаконной заготовке икры рыбы горбуша, гражданин причинил государству Российская Федерация ущерб на общую сумму более 1 миллиона рублей.

У гражданина взято обязательство о явке.