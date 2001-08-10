Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате проведенной операции, правохранителями были задержаны 20 граждан, которые, называя себя волонтерами, осуществляли охрану рек Ай и Мануй. Все граждане прибыли в Сахалинскую область из других регионов России и стран СНГ. Лица были доставлены в отдел полиции и проверены по миграционным учетам. Составлено 4 административных протокола за нарушение миграционного законодательства, рассказала ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Помимо указанных лиц, оперативниками был задержан 18-летний гражданин, уроженец Кемеровской области, который 19 августа, находясь на реке Мануй, причинил телесные повреждения жителю Долинского района. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, сотрудниками УУР установлена личность гражданина, причастного к избиению сахалинца, произошедшего 23 августа на реке Ай. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого.

Также, сотрудниками уголовного розыска установлена причастность двух граждан к совершению грабежа и умышленному повреждению чужого имущества. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.