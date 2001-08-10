Сахалинец, не сумевший после кражи убежать от пострадавших, получил два года лишения свободы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего жителя г.Невельска, который признан виновным в покушении на кражу, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что 17 июня 2022 года подсудимый, находясь на автобусной остановке, заметил, что женщина оставила на скамейке кошелек и направилась на противоположную сторону дороги. Втайне от окружающих, он взял кошелек, который выкинул в кусты за зданием автостанции, предварительно вытащив деньги.

Супруг женщины, обнаружившей отсутствие кошелька, побежал за убегающим подсудимым и остановил его. В это время потерпевшая позвала на помощь сотрудников транспортной полиции, осуществляющих патрулирование, которые задержали виновника.

Таким образом, подсудимый довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание признание подсудимым вины, наличие рецидива преступления, приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.