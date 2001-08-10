Сахалинец в поисках интима нарвался на мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 августа в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 48-летнего жителя областного центра, у которого путем обмана похитили почти 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облсти.

Установлено, что в ночь с 22 на 23 августа заявитель с целью получения интимных услуг зашел на определенный сайт, где выбрал интересующую его девушку. Затем позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Во время разговора собеседник пояснил, что для оказания интимных услуг необходимо внести предоплату по номеру карты. Потерпевший перевел деньги, но услуга так и не была предоставлена.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Материал подготовлен на основе предварительных данных