Сахалинец решил сделать фейерверк из найденного пороха и теперь пойдет под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя пгт. Шахтерск в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
Установлено, что фигурант, находясь в мае на рыбалке на озере Тауро обратил внимание на черный пакет, лежащий около бревна недалеко от береговой линии озера. Открыв его, он увидел внутри два пакета. В одном находилось сыпучее вещество коричневого цвета, как он понял, это был порох. Во втором – гильзы и пули от патронов. Мужчина решил находку забрать себе, чтобы из пороха сделать пиротехнический самодельный фейерверк. При этом понимал, что порох приобретать и хранить без соответствующего разрешения нельзя, так как это запрещено по закону.
Сотрудники углегорской полиции, получив оперативную информацию о хранении гражданином предметов, свободный оборот которых ограничен, прибыли к нему на адрес. В ходе осмотра были изъяты и направлены на экспертизу порох, гильзы и пули.
Результаты исследования показали, что это взрывчатое вещество метательного действия промышленно изготовленный бездымный нитроцеллюлозный порох массой 43,4 грамма.
Таким образом, в действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Уголовное дело рассмотрит суд.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:50 Сегодня Сахалинец в поисках интима нарвался на мошенников
09:34 Сегодня После визита зампрокурора Сахалинской области в Тымовский район, и.о. мэра получил предостережение
- 09:48 Сегодня Валерий Лимаренко взял на контроль решение проблем сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья
12:27 Сегодня Сахалинец, не сумевший после кражи убежать от пострадавших, получил два года лишения свободы
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:05 19 Августа Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике
20:16 19 Августа На Сахалине в начале 2023 года введут в работу первую очередь нового тепличного комплекса
14:38 19 Августа Трое сахалинцев получили федеральные гранты на реализацию проектов
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?