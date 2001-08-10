Сахалинец решил сделать фейерверк из найденного пороха и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя пгт. Шахтерск в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Установлено, что фигурант, находясь в мае на рыбалке на озере Тауро обратил внимание на черный пакет, лежащий около бревна недалеко от береговой линии озера. Открыв его, он увидел внутри два пакета. В одном находилось сыпучее вещество коричневого цвета, как он понял, это был порох. Во втором – гильзы и пули от патронов. Мужчина решил находку забрать себе, чтобы из пороха сделать пиротехнический самодельный фейерверк. При этом понимал, что порох приобретать и хранить без соответствующего разрешения нельзя, так как это запрещено по закону.

Сотрудники углегорской полиции, получив оперативную информацию о хранении гражданином предметов, свободный оборот которых ограничен, прибыли к нему на адрес. В ходе осмотра были изъяты и направлены на экспертизу порох, гильзы и пули.

Результаты исследования показали, что это взрывчатое вещество метательного действия промышленно изготовленный бездымный нитроцеллюлозный порох массой 43,4 грамма.

Таким образом, в действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Уголовное дело рассмотрит суд.