Недалеко от поселка Усть-Камчатск зафиксировали землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как рассказали информационному агентству в краевом управлении МЧС, землетрясение произошло в точке с координатами 55,40° северной широты, 162,88° восточной долготы, на глубине 59 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 96 километрах южнее поселка Усть-Камчатск.

- В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали, - сообщили В ГУ МЧС России по Камчатскому краю.