Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2022
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11:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Недалеко от поселка Усть-Камчатск зафиксировали землетрясение

Недалеко от поселка Усть-Камчатск зафиксировали землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 25 августа в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие, сообщает ИА "Кам 24".

Как рассказали информационному агентству в краевом управлении МЧС, землетрясение произошло в точке с координатами 55,40° северной широты, 162,88° восточной долготы, на глубине 59 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 96 километрах южнее поселка Усть-Камчатск.

- В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали, - сообщили В ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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