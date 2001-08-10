Из-да резкого маневра пострадала пассажирка автобуса в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О довольно опасной ситуации, возникшей во время поездки в автобусе, рассказала жительница Южно-Сахалинска. Во время резкого манёвра она упала с сидения и ушиблась, пишет astv.ru.

О своих претензиях женщина написала на портале "Сахалин.онлайн". Она уточнила, что ехала в автобусе №67 от детской поликлиники. На её руках сидел ребёнок.

«Когда автобус сворачивал с улицы Сахалинской на Ленина, водитель резко затормозил и я с ребенком слетела с кресла, ударилась головой, копчиком, подвернула ногу. Ребенок цел, так как я успела перегруппироваться и полететь не носом в пол, а выгнуться и упасть на спину", - поделилась сахалинка.

Она рассказала также, что пассажиры стали делать замечания водителю, но тот особо не реагировал.

"Хочу, чтоб была проведена беседа с водителем, так как такая ситуация не единственная. Зная что в автобусе находится камера, хочу получить видеозапись произошедшего", - подчеркнула пострадавшая.

Жалобу уже взяли в работу, теперь в ситуации разбираются в МКУ "Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска".