В Сахалинской области перед судом предстанет старший помощник капитана судна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего старшего помощника капитана судна в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказали ТИА "Острова" в Восточном МСУТ СК России.
По данным следствия, в апреле 2022 года старший помощник капитана, на которого возложены обязанности по обеспечению требований охраны труда, проявив преступное легкомыслие, неправомерно разрешил разместить на палубе буксира, не имеющего леерных ограждений и не предназначенного для перевозки грузов, не менее 60 металлических бочек с маслом.
К погрузочно-разгрузочным работам он привлек матроса, которого с наставлением по креплению грузов и инструкцией по технике безопасности не ознакомил, спасательным жилетом не обеспечил.
В результате совокупности допущенных нарушений и отсутствия ограждений на судне произошло выталкивание матроса с открытой палубы судна поднимающимся грузом за борт в воду и утопление последнего ввиду отсутствия жилета.
Вину в совершении преступления фигурант признал в полном объеме.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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