Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2022
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14:31, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке подмыло единственную трассу, ведущую в район

На Камчатке подмыло единственную трассу, ведущую в район

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Усть-Камчатском районе из-за дождя и разлива реки подмыло дорожное полотно краевой трассы Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, сообщает ИА "Кам 24".

Как сообщает администрация Усть-Камчатского района, трассу подмыло на 208 километре.

«Специалисты КГКУ «Управление дорог Камчатского края» выехали в район для оценки ситуации, в том числе качества дорожного полотна в целом, так как в последнее время поступали жалобы от населения на неудовлетворительное состояние автотрассы», – рассказали местные власти.

В Камчатуправавтодоре не сообщают о закрытии движения по трассе.

Дорога Мильково-Ключи-Усть-Камчатск краевого значения, и это единственная автотранспортная артерия, которая связывает Усть-Камчатский район с другими районами, в том числе, с Петропавловском-Камчатским.

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