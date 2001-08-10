На Камчатке подмыло единственную трассу, ведущую в район

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщает администрация Усть-Камчатского района, трассу подмыло на 208 километре.

«Специалисты КГКУ «Управление дорог Камчатского края» выехали в район для оценки ситуации, в том числе качества дорожного полотна в целом, так как в последнее время поступали жалобы от населения на неудовлетворительное состояние автотрассы», – рассказали местные власти.

В Камчатуправавтодоре не сообщают о закрытии движения по трассе.

Дорога Мильково-Ключи-Усть-Камчатск краевого значения, и это единственная автотранспортная артерия, которая связывает Усть-Камчатский район с другими районами, в том числе, с Петропавловском-Камчатским.