Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2022
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12:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка обиделась на высказывания земляка и воткнула нож ему в живот

Сахалинка обиделась на высказывания земляка и воткнула нож ему в живот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летней жительницы Южно-Сахалинска в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 11 июня 2022 года у обвиняемой, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве возник конфликт с 62-летним жителем областного центра. Женщина, обидевшись на высказывания мужчины, взяла кухонный нож и нанесла им один удар ему в живот, тем самым причинив ножевое ранение. В дальнейшем она испугалась и позвала на помощь соседа, который вызвал скорую помощь и полицию.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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