Сахалинка пришла с детьми в гости к знакомым и лишилась денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
Установлено, что 10 июня 2022 года фигурант находился в дома с супругой. Они распивали спиртные напитки. В какой-то момент он услышал стук в окно, а когда выглянул, то увидел на улице их общую знакомую, которая к ним пришла в гости вместе со своими малолетними детьми. Гостья была тоже с алкоголем, поэтому они все вместе продолжили посиделки на кухне, в то время как её дети находились в комнате. Позже женщина вышла из кухни и зашла в комнату, чтобы заказать детям пиццу. В это время жена обвиняемого стала мыть посуду, стоя к мужу спиной. Именно в этот момент мужчина решил похитить денежные средства потерпевшей из кошелька, который весь вечер лежал на кухонном столе. Обвиняемый достал из него 10 купюр номиналом по 2 000 каждая и спрятал их. А когда доставили по заказу пиццу, гражданка обнаружила, что денег в кошельке нет, поэтому расплатилась наличными, что были у неё в кармане. Затем она стала высказывать претензии хозяевам, но те отрицали свою причастность, тогда женщина забрала детей и ушла.
Похищенные средства обвиняемый потратил на собственные нужды: на покупку спиртного и продуктов.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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