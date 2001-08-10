Сахалинка пришла с детьми в гости к знакомым и лишилась денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Установлено, что 10 июня 2022 года фигурант находился в дома с супругой. Они распивали спиртные напитки. В какой-то момент он услышал стук в окно, а когда выглянул, то увидел на улице их общую знакомую, которая к ним пришла в гости вместе со своими малолетними детьми. Гостья была тоже с алкоголем, поэтому они все вместе продолжили посиделки на кухне, в то время как её дети находились в комнате. Позже женщина вышла из кухни и зашла в комнату, чтобы заказать детям пиццу. В это время жена обвиняемого стала мыть посуду, стоя к мужу спиной. Именно в этот момент мужчина решил похитить денежные средства потерпевшей из кошелька, который весь вечер лежал на кухонном столе. Обвиняемый достал из него 10 купюр номиналом по 2 000 каждая и спрятал их. А когда доставили по заказу пиццу, гражданка обнаружила, что денег в кошельке нет, поэтому расплатилась наличными, что были у неё в кармане. Затем она стала высказывать претензии хозяевам, но те отрицали свою причастность, тогда женщина забрала детей и ушла.

Похищенные средства обвиняемый потратил на собственные нужды: на покупку спиртного и продуктов.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.