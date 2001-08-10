Более трех миллионов рублей взяла сахалинка в кредит и отдала мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 августа в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило два заявления от граждан, у которых неизвестные путем обмана похитили денежные средства, расскзали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

32-летней заявительнице поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что в отношении нее происходят мошеннические действия. Для их предотвращения ей необходимо перейти на официальный сайт банка и оформить на свое имя кредит. Общаясь посредством мессенджера с неизвестным, женщина, действуя по его инструкции, оформила кредит на сумму 3 117 000 рублей и перевела денежные средства на указанный ей счет.

Также потерпевшим оказался 60-летний мужчина, проживающий в Анивском районе. Ему тоже поступил звонок от лже-работника банка, который сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя заем. В дальнейшем заявитель, следуя инструкциям собеседника, оформил на свое имя кредит на сумму 299 998 рублей. Затем поступил код по смс, который он сообщил аферисту, после чего с банковского счета заявителя произошло списание 80 000 рублей. Больше мошенникам не удалось похитить, так как мужчина понял, что его обманывают.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.