Более трех миллионов рублей взяла сахалинка в кредит и отдала мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 августа в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило два заявления от граждан, у которых неизвестные путем обмана похитили денежные средства, расскзали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
32-летней заявительнице поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что в отношении нее происходят мошеннические действия. Для их предотвращения ей необходимо перейти на официальный сайт банка и оформить на свое имя кредит. Общаясь посредством мессенджера с неизвестным, женщина, действуя по его инструкции, оформила кредит на сумму 3 117 000 рублей и перевела денежные средства на указанный ей счет.
Также потерпевшим оказался 60-летний мужчина, проживающий в Анивском районе. Ему тоже поступил звонок от лже-работника банка, который сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя заем. В дальнейшем заявитель, следуя инструкциям собеседника, оформил на свое имя кредит на сумму 299 998 рублей. Затем поступил код по смс, который он сообщил аферисту, после чего с банковского счета заявителя произошло списание 80 000 рублей. Больше мошенникам не удалось похитить, так как мужчина понял, что его обманывают.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:05 19 Августа Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
20:16 19 Августа На Сахалине в начале 2023 года введут в работу первую очередь нового тепличного комплекса
14:38 19 Августа Трое сахалинцев получили федеральные гранты на реализацию проектов
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?