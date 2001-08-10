Сахалинцу за смертельное ДТП дали четыре года заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Смирныховского районного суда житель Ногликского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Судом установлено, что в декабре 2020 года подсудимый, управляя автомобилем, во время обгона совершил столкновение с встречным транспортным средством. В результате ДТП пассажирка встречного автомобиля погибла на месте происшествия до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Не признавая вину в совершении преступления, подсудимый давал показания, направленные на введение следствия и суда в заблуждение относительно действительности произошедших событий.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с реальным отбытием наказания и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Одновременно судом удовлетворен гражданский иск матери погибшей, в пользу которой с подсудимого взысканы расходы на погребение и компенсация морального вреда в сумме более 1,5 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.