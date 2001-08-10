Тихоокеанское
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В Благовещенске отравились посетители кофейни

В Благовещенске отравились посетители кофейни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенский городской суд вынес решение о приостановлении работы благовещенского кафе "Baker&Brunch" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает ИА "Порт Амур".

- В адрес амурского Роспотребнадзора поступила информация от Центра гигиены и эпидемиологии о шести случаях заболевания гастроэнтеритом и колитом неуточненного происхождения, три из которых экстренные. Все заболевшие посещали кофейню «Baker&Brunch», где употребляли блюда, в состав которых входило яйцо. У всех заболевших появились симптомы острой кишечной инфекции: высокая температура, диарея, рвота, — рассказали в пресс-службе Благовещенского городского суда.

В отношении ИП был составлен административный материал. В рамках эпидемиологического расследования этого случая, специалисты осмотрели помещения кофейни. 

Были отобраны пробы готовой и сырой продукции, а также взяты анализы у персонала. В результате лабораторных исследований установлено превышение микроорганизмов, наличие недопустимых бактерий группы кишечной палочки, стафилококка, сальмонеллы. У баристы обнаружили сальмонеллу. 

В суде предприниматель вину в совершении правонарушения признала, раскаялась в содеянном. Амурчанка пояснила, что меры по устранению допущенных нарушений принимаются. Кроме этого, потерпевшим должны возместить затраты на лечение. 

В результате суд принял решение о приостановлении деятельности заведения. Уточняется, что судебный пристав-исполнитель должен исполнить его немедленно.

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