Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинцу, уклоняющемуся от уплаты алиментов, назначено 20 часов обязательных работ

Сахалинцу, уклоняющемуся от уплаты алиментов, назначено 20 часов обязательных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец, уклоняющийся от выплаты алиментных платежей, привлечён к административной ответственности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Житель Смирныховского района решением суда обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей в размере 1/6 части всех видов дохода. Однако выплачивать образовавшуюся задолженность в размере более 200 тысяч рублей мужчина не торопился.

Проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счётах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество сахалинец не имеет. Мер к трудоустройству гражданин не предпинимал.

За уклонение от уплаты алиментов более двух месяцев в отношении отца судебным приставом-мсполнителем составлен протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если отбывание назначенного наказания не пробудит в должнике отцовского чувства, ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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