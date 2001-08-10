Сахалинцу, уклоняющемуся от уплаты алиментов, назначено 20 часов обязательных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинец, уклоняющийся от выплаты алиментных платежей, привлечён к административной ответственности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
Житель Смирныховского района решением суда обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей в размере 1/6 части всех видов дохода. Однако выплачивать образовавшуюся задолженность в размере более 200 тысяч рублей мужчина не торопился.
Проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счётах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество сахалинец не имеет. Мер к трудоустройству гражданин не предпинимал.
За уклонение от уплаты алиментов более двух месяцев в отношении отца судебным приставом-мсполнителем составлен протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Если отбывание назначенного наказания не пробудит в должнике отцовского чувства, ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
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