Сахалинец нашел кошелек с кредиткой и пошел по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителя районного центра. Он обвиняется в хищении денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 5 мая 2022 года обвиняемый, находясь в районе улицы Краснофлотской города Корсакова, обнаружил на земле кошелёк. Открыв его, он нашёл в нём банковскую карту и решил воспользоваться чужими денежными средствами путем бесконтактной оплаты покупок.

Позже фигурант произвел оплату товаров в разных торговых точках портового города. Когда он с полными пакетами возвращался домой, к нему подошли сотрудники полиции и спросили, не находил ли он на улице кошелёк с банковской картой. Мужчина на это ответил, что находил, и в данный момент найденные им вещи находятся при нём. После этого его доставили в отдел для дачи показаний и изъяли пакеты с покупками, кошелёк и банковскую карту.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.