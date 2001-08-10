Сахалинка купила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летней жительницы областного центра. Она сообщила о хищении около 90 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Потерпевшая уточнила, что в феврале 2022 года увидела в социальной сети предложение о заработке. Для этого она установила специальное приложение, с помощью которого приобрела, как она думала, акции на 11 600 рублей. В дальнейшем заявительница решила вывести якобы заработанные средства. После чего с ней связались «аудитор» и «генеральный директор». Они сообщили, что для получения выплат необходимо заплатить налог. Женщина поверила и перевела свои денежные средства на продиктованные реквизиты банковской карты. Перевод потерпевшая осуществила в феврале и июне 2022 года. После этого никаких выплат она не получила.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.