Более 500 тонн продукции неизвестного происхождения легализовали на Дальнем Востоке с начала 2022 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2022 года мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе анализа операций, производимых хозяйствующими субъектами в системе «Меркурий», выявлен 61 факт незаконного ввода в оборот и легализации продукции неизвестного происхождения, рассказали ТИА "Острова" в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Среди предприятий, в работе которых выявлены нарушения, 18 предприятий рыбной отрасли, 15 предприятий по производству мясопродуктов и 28 – по производству молочной продукции. В общей сложности ими легализовано 548,8 тонны продукции неизвестного происхождения. Больше всего введено в оборот рыбы и морепродуктов – 450,7 тонны.

Одно из самых крупных нарушений зафиксировано Управлением Россельхознадзора на площадке ООО «Морской остров», зарегистрированной в городе Артем Приморского края, где в течение июня было оформлено 97 производственных сертификатов на рыбу, краб камчатский и стригун в количестве 347,5 тонны. Согласно данным информационной системы, по указанному адресу находится предприятие, которое осуществляет перевозку, хранение и реализацию, но не производство продукции.

Управлением Россельхознадзора с помощью анализа ФГИС «Меркурий» было выявлено фантомное предприятие – цех морепродуктов ООО «ПАВЛОВГРУПП». Уполномоченным лицом предприятия на площадке, расположенной в поселке Ливадия Приморского края, было оформлено 46 производственных ВСД на краб, гребешок, трубач и кету общим весом 67,5 тонн. Фактически по указанному адресу располагалось другое рыбоперерабатывающее предприятие.

Еще один факт – ООО «ПАВЛОВГРУПП», которое вело розничную продажу морепродуктов на рынке во Владивостоке, оформило производственный ВСД на 6 тонн конечностей краба, указав местом изготовления продукции сельскохозяйственный рынок. В графу «сырье для производства продукции» внесены данные о 6 тоннах конечностях краба изготовителя ООО «ОПТИМУМ» из Магаданской области. Раскручивая цепочку дальше, Управлением Россельхознадзора было установлено, что сырье добавлено во ФГИС «Меркурий» уполномоченным лицом ООО «ОПТИМУМ» незаконно, без внесения документов, подтверждающих его происхождение.

По сведениям официального сайта Федеральной налоговой службы России, производство и переработка продукции животного происхождения ни в основных, ни в дополнительных видах деятельности у данных юридических лиц не зарегистрированы.

Все площадки, на которых выявлены нарушения, признаны Управлением Россельхознадзора фантомными и исключены из реестра системы «Цербер». В Управление МВД России по Приморскому краю и Управление Следственного комитета России по Приморскому краю направлены сообщения о преступлениях. Всего в 2022 году Управлением Россельхознадзора в правоохранительные органы направлено шесть сообщений о преступлениях.

Кроме того, по выявленным фактам незаконного ввода в оборот и легализации продукции неизвестного происхождения Управлением Россельхознадзора рассмотрено семь административных дел, аннулирована регистрация во ФГИС «Меркурий» 21 уполномоченного лица, выдано четыре предостережения, в территориальные Управления Россельхознадзора по месту нахождения предприятий-нарушителей направлено 16 информационных писем для принятия мер в пределах компетенции. Также в каждом установленном случае попытки ввода в оборот нелегальной и потенциально небезопасной продукции, направленной в другие регионы, были извещены территориальные Управления Россельхознадзора по месту нахождения получателей продукции.