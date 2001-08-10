Тихоокеанское
информационное агентство
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09:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, гонявший на спортивном мотоцикле по полям, угодил в больницу

Сахалинец, гонявший на спортивном мотоцикле по полям, угодил в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 23 августа на полосе отвода сельскохозяйственного назначения, расположенной на полях совхоза «Корсаковский» между а/д. Лиственничное - Охосткое и с. Тамбовское , 38-летний водитель, управляя, мотоциклом, относящегося к категории "спортинвентарь", не справился с управлением и опрокинулся, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате аварии, водитель получил травмы и с места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

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