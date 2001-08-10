Алкогольного грабителя на Сахалине будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 37-летнего жителя портового города, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Так, 11 мая обвиняемый, находясь в магазине алкогольной продукции, решил похитить спиртное. Фигурант взял со стеллажа 1 бутылку крепкого алкоголя и спрятал за куртку, но всё же был замечен продавцом и у похитителя отобрали спиртное. Тогда злоумышленник взял бутылку, и, несмотря на все попытки продавца его остановить, прошел мимо кассы и вышел на улицу, покинув место преступления.

В тот же день, когда фигурант находился в гостях в состоянии алкогольного опьянения, во время распития спиртных напитков между ним и знакомым возник конфликт. В ходе его развития обвиняемый взял в руки табурет и нанес им не менее двух ударов потерпевшему по голове.

Спустя почти две недели обвиняемый пришел в магазин алкогольной продукции и украл 2 бутылки крепкого спиртного, но был замечен продавцами. Женщинам не удалось забрать у него весь товар, так как он стал угрожать одной из них бутылкой, находящейся у него в руке. Женщины стали не рисковать. Тогда у него появилась возможность скрыться.

Он же, уже в мае пришел в магазин алкогольной продукции и украл пару бутылок крепкого спиртного, но на выходе был задержан контролером торгового зала.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде