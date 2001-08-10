Сахалинка пришла на день рождения к пенсионеру и обокрала его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу в ходе проведения оперативной работы получили значимую информацию о совершении кражи одной местной жительницей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки этих сведений выяснилось, что в начале июля 41-летняя жительница районного центра находилась в гостях у 78-летнего мужчины по случаю его дня рождения, где также был и сосед. Последний ушёл пораньше, немного позже покинула дом и женщина, прихватив с собой 10 000 рублей пенсионера, которые он хранил в укромном месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении ранее неоднократно судимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.