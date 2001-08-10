Сахалинка продавала несуществующих щенков элитных пород

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы областного центра, обвиняемой в серии интернет-мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМФД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что злоумышленница размещала в сети Интернет объявления о продаже щенков элитных пород. Когда с ней связывались граждане, желающие приобрести питомцев, она детально обсуждала с ними сделку, а затем, войдя в доверие, предлагала сделать предоплату. Потерпевшие переводили денежные средства на счета, которые она сообщала, после чего она не выходила на связь.

С ноября 2021 года по январь текущего года на уловки обвиняемой попались 20 сахалинцев. Суммарный ущерб составил 207 500 рублей.

Таким образом, гражданка совершила преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ – мошенничество.