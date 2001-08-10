Тихоокеанское
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Вечером 23 августа на территории всего Сахалина прогнозируют сильный дождь

Вечером 23 августа на территории всего Сахалина прогнозируют сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 23 августа 2022 года на территории 15 ГО «Охинский», «Ногликский», «Александровск-Сахалинский район», «Тымовский »,  «Смирныховский», Поронайский , Углегорский , «Макаровский », «Томаринский», Долинский», «Холмский», «Невельский», «Анивский», Корсаковский  и  «Город Южно-Сахалинск» прогнозируется сильный (15 – 29 мм за 12 часов), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Ночью 24 августа явление сохранится в Охе и Ногликах. Вечером 23 августа и в последующие сутки на реках Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 1-2 м. Местами возможны выходы воды на пойму.

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