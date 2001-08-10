Вечером 23 августа на территории всего Сахалина прогнозируют сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 23 августа 2022 года на территории 15 ГО «Охинский», «Ногликский», «Александровск-Сахалинский район», «Тымовский », «Смирныховский», Поронайский , Углегорский , «Макаровский », «Томаринский», Долинский», «Холмский», «Невельский», «Анивский», Корсаковский и «Город Южно-Сахалинск» прогнозируется сильный (15 – 29 мм за 12 часов), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Ночью 24 августа явление сохранится в Охе и Ногликах. Вечером 23 августа и в последующие сутки на реках Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 1-2 м. Местами возможны выходы воды на пойму.