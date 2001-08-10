Сахалинец, год назад забравший чужие деньги из банкомата, сам пришел в полицию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 августа 2021 года в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жителя города Долинска 1983 года рождения о том, что днём ранее он решил воспользоваться услугами банкомата по улице Сахалинской областного центра. Гражданин хотел обналичить 20 тысяч рублей, однако аппарат денежные средства не выдал. Спустя некоторое время ему пришло смс-уведомление о списании указанной суммы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД рФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска совместно сотрудниками банка при просмотре видеокамер установили, как мужчина, желавший воспользоваться услугами банкомата, похитил из ячейки для выдачи денежных средств деньги заявителя.

В целях реализации принципа неотвратимости наказания, защиты правопорядка и общественных интересов видеозапись, сделанная с камеры видеонаблюдения, была обнародована в сети Интернет с просьбой откликнуться тем, кто опознал гражданина в кадре.

Мужчина, узнав, что его противоправный поступок предан огласке, сам обратился в полицию.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), продолжается.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.