На Сахалине осужден местный житель, хранивший взрыватели и патроны к стрелковому оружию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан житель островного региона, подозреваемый в незаконном хранении взрывных устройств и боеприпасов к огнестрельному оружию, рассказали ТИА "Острова" в региональном погрануправлении.

В ходе проведения мероприятий сотрудниками Управления были обнаружены и изъяты 3 электродетонатора, патроны к автомату Калашникова и пистолету Макарова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 3 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», по результатам рассмотрения подозреваемый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года с назначением судебного штрафа в размере 30000 рублей.