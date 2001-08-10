Тихоокеанское
информационное агентство
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11:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель без прав врезался в здание и погиб

На Сахалине водитель без прав врезался в здание и погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 22 августа, в 9 часов утра в с. Горнозаводск, водитель, не имеющий права управления транспортным средством, двигался по улице Советской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В районе дома 57 он не справился с управлением и допустил наезд на хозпостройку. В результате ДТП 36-летний водитель получил телесные повреждения от которых скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

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