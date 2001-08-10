Тихоокеанское
информационное агентство
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10:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой сахалинец без прав протаранил на мотороллере автомобиль и получил травмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 августа 2022 года в 20 часов 45 минут 22-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управлял мотороллером «IRBIS WY150-5», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Двигаясь по улице Милютина г. Макарова в северном направлении, в районе дома № 6 совершил столкновение с попутно движущемся автомобилем «TOYOTA CAMRY GRACIA», под управлением 36-летнего водителя, совершающего маневр поворот налево.

В результате ДТП водитель мотороллера получил травмы. По данному факту проводится проверка

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