Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2022
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10:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец сбил пенсионерку, которая через сутки скончалась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский в районе 42 км. (с. Арково ул. Советская), 47-летний водитель автомобиля «Hino» совершил наезд на 85-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП пешеход получила травмы, от которых скончалась в течение суток.

По данному факту проводится проверка.

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