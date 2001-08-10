Южносахалинец похитил гаджет и не смог его разблокировать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного материального ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в вечернее время 1 марта 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостях, обратил внимание на мобильный телефон, принадлежащий одному гостю. Посиделки компании закончились на негативной ноте, хозяин стал выпроваживать гостей. В этот момент фигурант и решил похитить чужой гаджет с целью обогащения, прихватив его с тумбочки. Позже злоумышленник пытался разблокировать смартфон, но у него ничего не вышло. Тогда мужчина решил сдать его в ломбард. Там гаджет оценили в 3 000 рублей. Денежные средства обвиняемый потратил на покупку спиртных напитков и продуктов питания.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Злоумышленник причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 11 499,00 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.