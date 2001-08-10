На Сахалине 74-летний пенсионер убил 84-летнего собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 74-летнего местного жителя в совершении убийства, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, обвиняемый, в мае текущего года находясь в доме в с. Лесное Корсаковского района распивал спиртные напитки со своим 84-летним знакомым. При употреблении алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял кухонный нож и нанес им не менее двадцати ударов в область головы, шеи и грудной клетки потерпевшего. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия в результате кровопотери.

По ходатайству следствия обвиняемый помещен под стражу. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.