Сахалинца арестовали за отказ от обязательных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За уклонение без уважительных причин от отбывания наказания в виде обязательных работ житель Смирныховского района Сахалинской области подвергнут административному аресту на 8 суток, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по Смирныховскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина Б., которому в соответствии с ч.3 ст.19.24 КоАП РФ (Повторное в течение одного года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) суд назначил административное наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Сахалинец, получив от судебного пристава требование о направлении на обязательные работы, проигнорировал решение суда и по месту отбывания наказания не явился. Более того, начал скрываться от судебного пристава. Местонахождение должника было установлено в ходе розыска.

В связи с уклонением без уважительных причин от отбывания наказания в виде обязательных работ в отношении должника судебным приставом составлен административный протокол по ч.4 ст.20.25 КоАП РФ.

Постановлением судьи мужчина признан виновным в новом правонарушении и ему назначено наказание в виде 8 суток административного ареста. Причём, это наказание не освобождает должника от исполнения ранее назначенного наказания. После освобождения нарушителю придётся отработать 30 часов обязательных работ.