На Шаморе мальчик потерял родителей: мать уснула, отец ушёл
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тревожное сообщение о том, что четырехлетний ребенок потерялся на пляже в районе бухты Шамора поступило в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, сообщает Приморье24.
На место незамедлительно прибыл экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД в составе лейтенантов полиции Александра Левина, Дениса Пивоварова и Владимира Чопенко.
«Ребенок рассказал сотрудникам полиции, что на пляж он приехал вместе с родителями. Во время отдыха его мать уснула, а отец отлучился, — добавили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку. — Мальчик в одиночку отправился играть к морю, а затем, из-за большого количества людей, запутался и не смог найти путь обратно. Малыша заметили отдыхающие и попытались помочь ему найти родителей, однако поиски результатов не дали».
Пока один из сотрудников ГИБДД остался следить за ребенком, двое других отправились в сторону первого пляжа к вышке спасателей. Полицейские хотели осмотреть территорию, ведь с высоты гораздо больше шансов заприметить как спящих людей, так и людей, которые пытаются кого-нибудь отыскать. К тому же, к спасателям уже могли обращаться сами родители несовершеннолетнего.
Вот только осмотр территории никаких зацепок не дал, и к спасателям родители не обращались.
Сотрудники полиции решили действовать иначе. Они вместе с мальчиком отправились вдоль береговой линии на поиски мамы и папы. В пути полицейские беседовали с малышом и в игровой форме пытались восстановить детский маршрут. Вскоре поиски увенчались успехом: в районе третьего пляжа сотрудники полиции обнаружили мать потерявшегося малыша. Женщина поблагодарила полицейских за помощь.
Следом на место происшествия прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних для разбирательства.
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