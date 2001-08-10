Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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Южно-Сахалинск остался без горячей воды
14:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Власти заставили строителей аэропорта в Южно-Сахалинске мыть колёса авто

Власти заставили строителей аэропорта в Южно-Сахалинске мыть колёса авто

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По факту выноса грязи на улицу Фархутдинова проведен совместный рейд администрации города и ГИБДД, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе мэрии.

17 августа специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с сотрудниками ГИБДД проинспектировали участок автомобильной дороги «Юго-Западный объезд города Южно-Сахалинска».

Выявлено, что подрядная организация, которая ведет строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Южно-Сахалинск не использовала имеющийся на стройплощадке пункт мойки колес. Зафиксированы факты выезда грузовых автомобилей на дорогу общего пользования минуя пункт мойки колес.

По итогам рейда строительная организация недостатки устранила. Техника направлена через пункт мойки колес.

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