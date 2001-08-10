Часть Физкультурной улицы в Южно-Сахалинске перекроют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка на Физкультурной улице, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. Это произойдёт в связи с работами по замене тепловой изоляции на надземном участке теплотрассы.

С 8:00 20 августа до 21:00 21 августа сквозной проезд для транспорта будет закрыт на улице Физкультурной от улицы Строительной до магазина «Матрешка».

Автовладельцев просят спланировать свой маршрут заранее.