Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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Южно-Сахалинск остался без горячей воды
14:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Часть Физкультурной улицы в Южно-Сахалинске перекроют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка на Физкультурной улице, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. Это произойдёт в связи с работами по замене тепловой изоляции на надземном участке теплотрассы.

С 8:00 20 августа до 21:00 21 августа сквозной проезд для транспорта будет закрыт на улице Физкультурной от улицы Строительной до магазина «Матрешка».

Автовладельцев просят спланировать свой маршрут заранее.

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