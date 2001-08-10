Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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Южно-Сахалинск остался без горячей воды
13:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинцев возмутила иномарка со скачущими детьми

Южносахалинцев возмутила иномарка со скачущими детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Легковушка с четырьмя детьми на заднем сиденье авто прокатилась по улицам Южно-Сахалинска, сообщает ASTV.RU.

«Никаких детских кресел, удерживающих устройств в салоне не видно. Иномарка с крайнего правого ряда на перекрёстке Сахалинской-Амурской уже на светофоре перестроилась в левый ряд. За рулём женщина.

Дети скачут по салону, взрослых, видимо, это устраивает. Вроде, сзади были не только малыши, но и ещё одна женщина», – возмущены горожане.

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