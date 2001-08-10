В Усть-Камчатске медведь вломился в дом и напугал мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шоком и заиканием закончилась встреча с медведем для жителя камчатского посёлка Усть-Камчатск: ночью косолапый хищник, разворотив входную дверь, проник в жилой дом, где спал мужчина, сообщает ТК «41 Регион».

Медведь выломал входную дверь, превратив ее в кусок металлолома, проник в жилое помещение, «навёл порядок» сначала на кухне, а затем проследовал в комнату, где спал мужчина, нанятый владельцами постройки для выполнения ремонта.

«Мы купили дом и наняли человека, чтобы он сделал там ремонт. Мужчина и работает в доме и живет там. Сегодня около двух часов ночи он проснулся от того, что его кто-то нюхает, открыл глаза и нос к носу встретился с медведем. Странно, как он не услышал, что кто-то выкорчевывает дверь, ведь без шума это сделать нереально. Медведь, судя по следам небольшой, может это и спасло нашего ремонтника», - рассказал владелец дома Павел Белокур.

Он также добавил, что строитель успел убежать к соседям, по словам которых, он был сильно напуган и даже заикался. Медведь также оставил отпечатки «пальцев» и на автомобиле строителя, припаркованного рядом с домом.

Остается только позавидовать везению мужчины, ведь косолапый пришел в дом явно в поисках пропитания. К счастью, спящий строитель не пробудил в медведе аппетит.

Павел Белокур собирается сообщить о случае охотоведам. По словам Павла, медведи все лето разгуливают по поселку, «как у себя дома»: пугают местных жителей, ломают заборы, вытаптывают огороды и переворачивают мусорные контейнеры.

«Хорошо хоть они неголодные в этом году. Тут у нас реки нерестовые рядом, думаю, медведи сытые, но все равно очень страшно, да и имущество жалко», - отметил Павел.

Добавим, случаи появления опасных хищников в жилых районах фиксируются каждое лето. Если медведь не успеет покинуть населенный пункт, его, как правило, ждет гибель: отстрел животных - вынужденная мера. По словам специалистов, если медведь «вышел в люди», он в любом случае представляет опасность для населения и домашних животных, так как рядом с людьми дикий зверь ищет пропитание: на местных помойках и частных подворьях, где разводят домашних животных и птиц. В населенные пункты, расположенные неподалёку от нерестовых рек, а также туда, где функционируют рыбзаводы, медведи наведываются чаще.

Медведю из Усть-Камчатска повезло: утром, когда в дом приехал хозяин, хищника там уже не было, на территории поселка косолапого тоже никто не видел.