Жители Южно-Курильского района могут попасть на приём к следователю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 августа 2022 года с 11 до 12 часов заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Сахалинской области Роман Краснов проведёт личный приём жителей Южно-Курильского района в режиме видеоконференцсвязи, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Планируется рассмотреть обращения граждан по вопросам деятельности Корсаковского межрайонного следственного отдела (с дислокацией в п.г.т. Южно-Курильск), в том числе о невыплате заработной платы, нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам беженцев, прибывших на территорию области из ЛНР, ДНР и Украины.

Предварительная запись проводиться до 16 часов 22.08.2022 по телефонам: 8(4242) 42-45-51, 8 (4242) 42-42-13, 8 (4242) 42-43-07 (г. Южно-Сахалинск, аппарат следственного управления), 8 (42-435) 4-26-98 (г. Корсаков), 8 (42-455) 2-16-86 (п.г.т. Южно-Курильск).

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на официальный сайт следственного управления sakh.sledcom.ru, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.

Гражданам, записавшимся на личный приём, в назначенное время необходимо будет прибыть в помещение Курильского межрайонного следственного отдела (с дислокацией в п.г.т. Южно-Курильск), по адресу: п.г.т. Южно-Курильск, Квартал Ильичева, 1а, где будет установлено оборудование для видеоконференцсвязи.