Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2022
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Южно-Сахалинск остался без горячей воды
12:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье пропали мужчина с ребёнком

В Приморье пропали мужчина с ребёнком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье разыскивают 41-летнего Руслана Нургалиева и 9-летнего Станислава Нургалиева, проживающих в Уссурийске, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что 23 июля 2022 года граждане перестали выходить на связь с родственниками и до настоящего времени их местонахождения неизвестно.

Приметы Руслана: на вид 40 лет, рост 175 см, волосы светлые, стрижка короткая.
Был одет: не установлено.

Приметы Станислава: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, глаза темно-карие.
Был одет: черные шорты, черные кроссовки с темно-оранжевой подошвой.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении людей, просим позвонить по телефонам:
8 (4234) 32-16-26, 102 или 112– полиция
8 924 239 02 64, 8 908 987 39 19 – волонтёры

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