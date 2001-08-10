В Приморье пропали мужчина с ребёнком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье разыскивают 41-летнего Руслана Нургалиева и 9-летнего Станислава Нургалиева, проживающих в Уссурийске, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что 23 июля 2022 года граждане перестали выходить на связь с родственниками и до настоящего времени их местонахождения неизвестно.

Приметы Руслана: на вид 40 лет, рост 175 см, волосы светлые, стрижка короткая.

Был одет: не установлено.



Приметы Станислава: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, глаза темно-карие.

Был одет: черные шорты, черные кроссовки с темно-оранжевой подошвой.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении людей, просим позвонить по телефонам:

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