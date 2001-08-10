Холмский водитель сбил пенсионерку на остановке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 16 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 32 дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД. Три человека в авариях получили телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД пресекли 7 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 2 водителей возбуждены уголовные дела. Пресечены 20 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

16 августа 2022 года, около 7:20, на 59 км автодороги Южно-Сахалинск-Холмск 25-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hiace, двигаясь по направлению с запада на восток не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Около 11:30 в Холмске в районе дома № 2 по ул. Матросова, 60-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ-390945, совершил маневр движения задним ходом, не убедившись в безопасности своего манёвра и наехал на 70-летнюю женщину-пешехода, которая стояла на автобусной остановке. В результате ДТП, пешеход получила телесные повреждения.

В 16:10 46-летний водитель, управляя автомобилем «Шевролет Нива», двигался в южном направлении по автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха. В районе 442 км водитель не выдержал дистанцию до двигавшегося попутно впереди неустановленного грузового транспортного средства (предположительно самосвала), в условиях ограниченной видимости из-за пыли совершил с ним столкновение. После чего уехал с места ДТП. В результате ДТП 38-летняя женщина пассажир автомобиля «Шевролет Нива», получила повреждения.