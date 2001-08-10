В Приамурье объявлено штормовое предупреждение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, 17-18 августа по территории региона пройдут очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, сообщает ИА Порт Амур. При грозах шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду.
Через территорию региона пройдет серия западных циклонов. «Высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышение водности основных рек области», — говорилось 15 августа в сообщении Амурского гидрометцентра.
В Приамурье возможно подтопление приусадебных участков, низменных участков местности, дорог местного значения, земель сельскохозяйственного назначения, предупреждают в ГУ МЧС России по Амурской области.
В МЧС советуют при грозе ограничить выход из зданий, не оставлять детей без присмотра. Соблюдать осторожность при переходе дорог.
«Обращаем внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима и строгое соблюдение правил дорожного движения. Особенно опасны резкие маневры на загородных автомобильных дорогах при необдуманных выездах на полосу встречного движения. При проезде опасных участков дороги необходимо помнить о соблюдении дистанции и боковых интервалов между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге», — сообщили в пресс-службе амурского управления МЧС.
Владельцам частных домов и подворий рекомендуют расчистить ливневые канализации, водостоки от мусора и растительности для увеличения пропускной способности и предотвращения скопления дождевой воды.
В случае возникновения нештатных ситуаций можно звонить по телефонам: 101 и 112.
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