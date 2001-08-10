В Уссурийске пациенты больницы лежат в палатах с заколоченными окнами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О настоящем беспределе, происходящем в стенах неврологического отделения городской больницы Уссурийска, поведала очевидица в сети, сообщает Приморье24.
Дело в том, что окна в палатах закручены на шурупы, в связи с чем свежий воздух не проникает в помещения, а это значит, что концентрация углекислого газа может значительно повыситься и ухудшить общее состояние пациентов: появится сонливость, головная боль, вялость. Вдобавок ко всему, местные жители вынуждены терпеть дискомфорт, вызванный духотой.
По словам женщины, в палате, где лежит ее мать, находятся еще четыре человека, все они отходят после инсульта.
«Пришла сегодня ее проведать, в палате духота. Спрашиваю: "Почему окно не откроете?" А окна оказывается на шурупы закручены», – сообщает гражданка в сети.
Старшая медсестра медучреждения отметила, что окна сломались от ветра, поэтому они подали заявку на ремонт и ждут, когда какая-то компания выиграет тендер. Когда это произойдет – неизвестно. Главврач находится в курсе всего происходящего и не вмешивается.
Дочь больной матери подтверждает, что такая картина практически во всех палатах, люди лежат и буквально задыхаются от духоты.
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