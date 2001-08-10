В Долинском районе пьяный сахалинец без прав наехал на железобетонный блок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 15 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 20 дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД. Один человек получил телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД на территории области пресекли 10 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 4 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 18 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишёнными такого права.

16 августа 2022 года, в 3:45 35-летний водитель, находясь в алкогольном опьянении, не имея права управления транспортным средством, управлял скутером Honling Titan 50. Двигаясь в западном направлении по автодороге Долинск-Быков, на 10 км он не справился с управлением и наехал на железобетонный блок. Водитель получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.