В Долинском районе пьяный сахалинец без прав наехал на железобетонный блок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 15 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 20 дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД. Один человек получил телесные повреждения.
Сотрудники ГИБДД на территории области пресекли 10 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 4 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Пресечены 18 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишёнными такого права.
16 августа 2022 года, в 3:45 35-летний водитель, находясь в алкогольном опьянении, не имея права управления транспортным средством, управлял скутером Honling Titan 50. Двигаясь в западном направлении по автодороге Долинск-Быков, на 10 км он не справился с управлением и наехал на железобетонный блок. Водитель получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
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