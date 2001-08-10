На Сахалине заблудились три женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели искали потерявшихся в районе Красногорска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области. Ночью 13 августа, по системе 112 поступило сообщение о том, что в районе г. Краснова заблудились 3 женщины.

14 августа на поиски выдвинулись пятеро спасателей ПСО им. В.А. Полякова на автомобиле повышенной проходимости. В 22:50 женщины были обнаружены и в 03:30 переданы родственникам.