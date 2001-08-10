Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2022
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11:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине заблудились три женщины

На Сахалине заблудились три женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели искали потерявшихся в районе Красногорска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области. Ночью 13 августа, по системе 112 поступило сообщение о том, что в районе г. Краснова заблудились 3 женщины.

14 августа на поиски выдвинулись пятеро спасателей ПСО им. В.А. Полякова на автомобиле повышенной проходимости. В 22:50 женщины были обнаружены и в 03:30 переданы родственникам.

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