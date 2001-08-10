В Южно-Сахалинске ребёнок попал под колёса авто
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие выходные дни, с 12 по 14 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 51 дорожно-транспортное происшествие, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении ГИБДД. 4 человека получили телесные повреждения.
Сотрудниками ГИБДД пресечены 55 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 4 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ. Пресечены 66 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
13 августа, примерно в 22:20, на автодороге Южно-Сахалинск-Оха 41-летний пешеход, находясь в алкогольном опьянении, двигался по проезжей части дороги с севера на юг, с правой стороны, в попутном направлении движения транспортных средств, без предметов со световозвращающими элементами. На 308 км движущийся в попутном направлении неустановленный автомобиль, при объезде пешехода, совершил на него наезд. После чего неустановленный водитель оставил место ДТП, участником которого он является. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
14 августа около 3:20 на автодороге Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск, 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, двигалась по направлению с юга на север. В районе 84 км водитель не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием. На момент ДТП в салоне автомобиля находилась 36-летняя женщина-пассажир. Обе женщины были не пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения.
14 августа в 13:30 в Южно-Сахалинске 50-летний водитель, управляя автомобилем ТОYОТА WISН, двигался по Холмскому шоссе в южном направлении. В районе дома № 30, подъезжая к пешеходному переходу, он не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть Холмского шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 12-летний пешеход получил телесные повреждения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:14 12 Августа В горпарке Южно-Сахалинска придется вырубить берёзы
16:08 9 Августа В столице Сахалина открыли улицу в честь зоопарка
- 14:55 12 Августа В Поронайске заправить машины газом можно с 12 августа
- 16:59 12 Августа С 15 августа в Южно-Сахалинске заработает колл-центр по вопросам транспортной реформы
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Выбор редакции
- 12:04 Вчера За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 14:26 10 Августа На Сахалине поддельных купюр стало в шесть раз больше
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?