В Южно-Сахалинске ребёнок попал под колёса авто

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 12 по 14 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 51 дорожно-транспортное происшествие, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении ГИБДД. 4 человека получили телесные повреждения.

Сотрудниками ГИБДД пресечены 55 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 4 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ. Пресечены 66 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

13 августа, примерно в 22:20, на автодороге Южно-Сахалинск-Оха 41-летний пешеход, находясь в алкогольном опьянении, двигался по проезжей части дороги с севера на юг, с правой стороны, в попутном направлении движения транспортных средств, без предметов со световозвращающими элементами. На 308 км движущийся в попутном направлении неустановленный автомобиль, при объезде пешехода, совершил на него наезд. После чего неустановленный водитель оставил место ДТП, участником которого он является. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

14 августа около 3:20 на автодороге Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск, 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, двигалась по направлению с юга на север. В районе 84 км водитель не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием. На момент ДТП в салоне автомобиля находилась 36-летняя женщина-пассажир. Обе женщины были не пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения.

14 августа в 13:30 в Южно-Сахалинске 50-летний водитель, управляя автомобилем ТОYОТА WISН, двигался по Холмскому шоссе в южном направлении. В районе дома № 30, подъезжая к пешеходному переходу, он не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть Холмского шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 12-летний пешеход получил телесные повреждения.