Две сахалинки попали под колёса машин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 8 августа 2022 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 27 дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении ГИБДД УМВД России. В результате 4 человека получили телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД на территории области пресекли 16 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 3 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 17 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

8 августа 2022 г. в 14 часов в г. Долинске, 44-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без полиса ОСАГО, управлял незарегистрированным квадроциклом Yamaha YFM700FWAD. В районе д. 39 А по ул. Комсомольской водитель квадроцикла, при совершении маневра обгон допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester, под управлением 36-летней женщиной-водителем, осуществлявшей выезд со второстепенной дороги.

В результате ДТП водитель автомобиля Subaru Forester, водитель и пассажир квадроцикла «Yamaha YFM700FWAD» получили телесные повреждения.

8 августа 2022 года в 18 часов 20 минут, в городе Южно-Сахалинске, 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Delica на привокзальной площади, в районе дома № 51Б ул. Карла Маркса, при повороте направо совершила наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть, вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.