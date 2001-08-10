Иностранца на Сахалине будут судить за взятку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего гражданина иностранного государства в даче взятки, сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении.
В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2022 года обвиняемый, за не привлечение к административной ответственности по факту нарушения миграционного законодательство Российской Федерации, предложил оперативному сотруднику Пограничного управления ФСБ России Сахалинской области взятку в виде денег в сумме 50 000 рублей.
Последний от денежных средств отказался и сообщил о данном факте своему руководству. В дальнейшем, при проведении оперативных мероприятий, обвиняемый был задержан.
Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области, сотрудники которого пресекли противоправную деятельность злоумышленника.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Сегодня Сахалинцев обеспечивают доступной горбушей
- 11:17 Сегодня На Сахалине прокуратура обязала минздрав обеспечить женщину лекарством
12:10 Сегодня
10:58 Сегодня Иностранца на Сахалине будут судить за взятку
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 13:33 Сегодня В Шахтёрске строят школу на 400 мест
- 12:54 Вчера В Южно-Сахалинске откроется детский технопарк «Кванториум»
- 16:09 2 Августа На острове выберут «Автоледи Сахалина 2022»
- 15:50 2 Августа В Южно-Сахалинске появился адаптивный перекрёсток
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?