Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2022
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10:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Иностранца на Сахалине будут судить за взятку

Иностранца на Сахалине будут судить за взятку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего гражданина иностранного государства в даче взятки, сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении.

В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2022 года обвиняемый, за не привлечение к административной ответственности по факту нарушения миграционного законодательство Российской Федерации, предложил оперативному сотруднику Пограничного управления ФСБ России Сахалинской области взятку в виде денег в сумме 50 000 рублей.

Последний от денежных средств отказался и сообщил о данном факте своему руководству. В дальнейшем, при проведении оперативных мероприятий, обвиняемый был задержан.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области, сотрудники которого пресекли противоправную деятельность злоумышленника.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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